Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío manual más barata del mercado: disponible por 4,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes de la conserva y organización de alimentos. Se trata de la envasadora al vacío manual que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este dispositivo destaca por su manejo inalámbrico y ultra sencillo: basta con pulsar un botón para iniciar el envasado al vacío. Es la solución perfecta para optimizar la conservación en bolsas y recipientes con válvula. Además, incluye un sistema de desconexión automática que detiene el proceso al finalizar. Para utilizarlo, solo debes colocar la envasadora sobre la válvula, presionar el botón superior y el dispositivo extraerá todo el aire de forma automática.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta envasadora manual que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.