Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más preciso y barato del mercado: disponible por 14,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de salud y bienestar que apunta a formar largas colas desde primera hora de la mañana. Se trata del tensiómetro de muñeca que combina funcionalidad y precisión y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite medir la tensión arterial y el pulso de la muñeca de forma rápida y cómoda. El manguito está diseñado para contornos de 13,5 a 21,5 centímetros y dispone de una pantalla clara y de fácil lectura.
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un indicador de riesgo. En casos de una subida o bajada excesiva de la tensión, así como presencia de arritmias, el aparato alertará. Además, cuenta con dos memorias de usuario para 120 valores de medición. Sin duda, la solución definitiva para hacerse un chequeo completo y sin complicaciones.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente tensiómetro de muñeca que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
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