Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la falda midi color beige que marcará tendencia este verano: disponible por 8,99 euros
Un auténtico chollo que conquistará a las amantes de la moda y el buen gusto
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por eso, ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de ropa que promete conquistar a las amantes de la moda. Se trata la falda midi color beige que combina estilismo y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 8,99 euros.
Estilo y comodidad
Uno de los principales atractivos de este artículo es su comodidad. Gracias a que su tejido está elaborado en algodón puro, lo que garantiza transpirabilidad, suavidad y comodidad. Además, este textil se presenta como la solución ideal para mantener el vuelo de la falda.
La falda está diseñada en talle alto con un largo que cae entre la rodilla y el tobillo. Esta combinación permite alargar visualmente las piernas, definir la cintura y estilizar cualquier tipo de silueta.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores ansiosas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta falda que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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