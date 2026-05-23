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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cocina más barata del mercado: disponible por 5,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza máxima precisión en la cocina

Lidl

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en sus sección de cocina que promete conquistar a los amantes de la precisión culinaria. Se trata de la báscula digital que combina funcionalidad y exactitud y cuyo precio es de tan solo 5,99 euros.

Máxima precisión

Este dispositivo ofrece un pesaje preciso al grama de hasta 5 kilos. Una opción ideal y segura para aquellos que elaboren sus recetas calculando cada ingrediente al milímetro. La báscula cuenta con una pantalla LCD grande y fácil de leer, lo que garantiza que solo podrán cometer errores los consumidores más despistados. El artículo dispone de un sistema de activación sencillo: pulsando un botón de encendido.

Sin duda, esta báscula digital se presenta como la solución definitiva para medir el peso exacto de los alimentos y proporciones. Garantiza el éxito de cada receta al asegurar las cantidades precisas, especialmente en repostería y panadería, y facilita el control de las porciones para dietas saludable.

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Alta demanda

La combinación de calidad, precisión precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente báscula digital que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

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