Limpia tu hogar con estos utensilios que te dejarán anonadado... ¡son de lo más baratos!
La limpieza del hogar se reinventa con ideas sorprendentes, como emplear aceite de bebé en la campana extractora o una tapa de olla para el sofá, según una influencer norteamericana
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza utilizar aceite de bebé para limpiar la campana de la cocina? A Kate, creadora de contenido de limpieza y hogar, se le ocurrieron este y otros rocambolescos trucos que incluyen productos que nunca se te ocurriría utilizar en tu rutina de limpieza, como la tapa de una olla para dejar impoluta la tela del sofá.
Los vídeos de esta tiktoker se hicieron virales por lo poco convencionales que resultan los métodos que utiliza en su hogar y que, sin embargo, funcionan.
Un truco imitado en todo el mundo
Uno de los trucos más seguidos a nivel mundial es el que ideó a la hora de limpiar el sofá. Solo necesitarás agua hirviendo, una pastilla de jabón para la lavadora, de las que vienen con "todo incluido", la tapadera de cristal de una olla y un paño de microfibra.
Deberás meter la pastilla en el agua y, cuando se haya deshecho, sumergir la bayeta hasta que esté impregnada con el producto. Después, vas a atar el trapo alrededor de la tapadera y a limpiar con él la superficie del sofá, te sorprenderá lo limpio que va a quedar.
Y es que no es de extrañar que miles de seguidores corran a diario a imitar los tips de Kate, la facilidad de sus métodos y lo baratos que resultan la avalan.
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