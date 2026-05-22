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Este viernes habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las brumas corporales que se han vuelto virales: disponibles en tres fragancias por solo 2,99 euros

Seguro que se acabarán agotando de los estantes

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Eugenio Viñas

Las brumas corporales que se han vuelto virales llegan a Lidl. Estarán disponibles en tres fragancias por solo 2,99 euros, y seguro que se acabarán agotando de los estantes. Este viernes habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de tres brumas corporales con los aromas de este verano. Por un lado, el aroma Monoï que tanto recuerda a la playa y al sol, pero también un aroma a té verde y uno último de flor japonesa.

Brumas corporales.

Brumas corporales. / LIDL

Todas estas fragancias se venden en un formato de 220 mililitros y, dado su bajo precio, seguro que no podrás decidirte por una sola y acabarás llevándotelas todas.

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Viernes

Eso sí, no estarán a la venta en Lidl hasta el próximo viernes, día 22, así que tendrás que estar muy pendiente de tu Lidl de confianza porque seguro que se acabarán agotando en muy poco tiempo, como siempre que ocurre con estos lanzamientos que son tan virales.

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