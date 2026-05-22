Técnica y textura: un chef da las claves para conseguir un puré de patata cremoso y lleno de sabor

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de conservar las patatas, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cómo elaborar un puré de patata con una textura creomosa y una técnica precisa.

La importancia de elegir bien la patata

Para conseguir un puré con buena estructura y sabor limpio, la elección de la variedad resulta clave. Jordi Cruz recomienda utilizar patatas como Yukon Gold, Russet o Rat, conocidas por su equilibrio entre almidón y cremosidad. Como alternativas más accesibles, Kennebec o Monalisa también ofrecen muy buenos resultados. “El puré de patata es una de esas guarniciones aparentemente simples donde la técnica marca toda la diferencia”, asegura el chef.

Ingredientes:

500 gramos de patatas

100 mililitros de leche

50 gramos de mantequilla

6 gramos de sal

1-2 gramos de pimienta negra

Cocción lenta y con piel

Uno de los errores más comunes es cortar las patatas antes de cocerlas. Según explica el chef, lo ideal es hervirlas enteras y con piel en abundante agua con sal durante unos 45 minutos. La piel ayuda a proteger la pulpa y evita que absorba demasiada agua, algo fundamental para mantener la textura adecuada del puré.

Una vez cocidas, las patatas deben templarse ligeramente antes de pelarlas. Después llega uno de los pasos más importantes: trabajarlas manualmente. Cruz desaconseja utilizar robots de cocina o cuchillas porque liberan demasiado almidón y provocan una textura elástica y pegajosa. "Lo ideal es aplastar y trabajar la patata manualmente hasta obtener una textura fina", señala.

Cómo lograr una emulsión perfecta

El siguiente paso consiste en llevar la patata triturada a un cazo junto con la leche caliente, la mantequilla, la sal y la pimienta. Todo debe trabajarse a fuego suave y sin dejar de remover para que la mantequilla emulsione correctamente. Cuando la mezcla recupera un ligero hervor "tendrás un puré cremoso, lleno de sabor y con la textura que debe tener una buena patata". Para quienes buscan un puré especialmente sedoso, Jordi Cruz recomienda pasarlo por un colador o cedazo. En cambio, si se prefiere una textura más casera y rústica, puede servirse directamente.