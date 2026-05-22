Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra SanabriaBalonmano Zamora: Félix Mojón deja el clubAlerta por riesgo de incendios forestales en Castilla y LeónUGT carga contra las políticas antiincendios de la JuntaNuevos MIR en Zamora
instagramlinkedin

Mantente siempre hidratado, pero antes elimina el mal olor de tu botella de agua con este truco

Solo necesitas tres ingredientes naturales para eliminar el mal olor en tu botella de agua, termo o cantimplora

Una persona con una botella.

Una persona con una botella. / Freepik

Eugenio Viñas

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, se deben seguir las recomendaciones de los expertos para combatir el calor y estar siempre hidratados. Y para esto último, nada mejor que llevar siempre consigo una botella de agua, mejor si es de cristal o metal.

Pero, con el uso, es probable que aparezcan malos olores. Por suerte, la 'influencer' de limpieza La Ordenatriz propone un truco sencillo y muy práctico para que beber agua fresca sea siempre algo agradable.

Lo único que necesitas son tres ingredientes naturales: agua, vinagre y bicarbonato. Si la botella es medio litro, vierte 100 ml de agua, otros tantos de vinagre de vino o de manzana, y, por último, una cucharadita de bicarbonato.

Es muy importante que nunca cierres la botella durante el proceso de limpieza, ya que la mezcla hará efervescencia y es probable que parte del líquido se termine derramando.

Para limpiar el tapón, sumérgelo en un vaso donde previamente habrás vertido agua y vinagre a partes iguales.

En ambos casos deja actuar durante ocho horas. Procura darle un par de vueltas al tapón para que se limpie por completo.

Para terminar, solo necesitas limpiar y aclarar muy bien para retirar los restos del producto y eliminar el ligero olor a vinagre que permanecerá tras el proceso de limpieza.

Noticias relacionadas y más

Este remedio también es válido para cantimploras y termos, ya sean de cristal, metálicos o de plástico alimentario. Un consejo extra es dejar las botellas almacenadas con los tapones quitados para que el interior esté siempre ventilado y libre de humedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents