Mantente siempre hidratado, pero antes elimina el mal olor de tu botella de agua con este truco

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, se deben seguir las recomendaciones de los expertos para combatir el calor y estar siempre hidratados. Y para esto último, nada mejor que llevar siempre consigo una botella de agua, mejor si es de cristal o metal.

Pero, con el uso, es probable que aparezcan malos olores. Por suerte, la 'influencer' de limpieza La Ordenatriz propone un truco sencillo y muy práctico para que beber agua fresca sea siempre algo agradable.

Lo único que necesitas son tres ingredientes naturales: agua, vinagre y bicarbonato. Si la botella es medio litro, vierte 100 ml de agua, otros tantos de vinagre de vino o de manzana, y, por último, una cucharadita de bicarbonato.

Es muy importante que nunca cierres la botella durante el proceso de limpieza, ya que la mezcla hará efervescencia y es probable que parte del líquido se termine derramando.

Para limpiar el tapón, sumérgelo en un vaso donde previamente habrás vertido agua y vinagre a partes iguales.

En ambos casos deja actuar durante ocho horas. Procura darle un par de vueltas al tapón para que se limpie por completo.

Para terminar, solo necesitas limpiar y aclarar muy bien para retirar los restos del producto y eliminar el ligero olor a vinagre que permanecerá tras el proceso de limpieza.

Este remedio también es válido para cantimploras y termos, ya sean de cristal, metálicos o de plástico alimentario. Un consejo extra es dejar las botellas almacenadas con los tapones quitados para que el interior esté siempre ventilado y libre de humedad.