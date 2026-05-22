Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra SanabriaBalonmano Zamora: Félix Mojón deja el clubAlerta por riesgo de incendios forestales en Castilla y LeónUGT carga contra las políticas antiincendios de la JuntaNuevos MIR en Zamora
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el purificador de aire más potente y barato del mercado: disponible por 31,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Establecimiento de Lidl

Establecimiento de Lidl / LIDL - Archivo

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de salud y bienestar que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del purificador de aire que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 31,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a sus tres niveles de ventilación y a su purificación del aire hasta cinco veces por hora, se convertirá en el aliado perfecto para mejorar la calidad del ambiente en los espacios interiores. Su diseño compacto y moderno, es ideal para estancias de hasta 7 metros cuadrados.

Además dispone de un práctico asa de transporte integrada, así como un sistema de gestión de cables que garantiza un almacenamiento ordenado para trasladar a cualquier estancia con máxima comodidad.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se convertirán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente purificador de aire que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents