Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por 11,99 euros
Un auténtico chollo para disfrutar de la comida al aire libre
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata del set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.
¿Qué ofrece?
Este kit representa el equipamiento esencial para optimizar la experiencia de la parrilla fusionando versatilidad técnica, ergonomía y mantenimiento en un solo juego. Diseñado para el maestro parrillero, el set resuelve las principales necesidades del asado: la espátula ancha y las pinzas garantizan una manipulación precisa de alimentos delicados y cortes gruesos sin necesidad de que pierdan sus jugos, el tenedor dentado facilita el trinchado firme, y el abridor integrado optimiza la dinámica del cocinero.
Finalmente, el cepillo con cerdas de acero garantiza el estándar profesional de higiene, eliminando eficazmente los residuos calcinados para prolongar la vida útil de la parrilla y simplificando el proceso de limpieza.
¡Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia, funcionalida y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de utensilios que apunta a convertirse en uno de los artículoes estrella de la temporada.
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