Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la chaqueta estilo blazer que marcará tendencia en el mercado: disponible por 14,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promocción que las amantes de la moda no podrán dejar escapar. Se trata de la chaqueta estilo blazer que marcará tendencia en el mercado y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Estiliza la silueta

La chaqueta está diseñada con cuello de solapa, cierre de botones y bolsillos insertados de imitación, lo que simula a la perfección ser una prenda propia de la haute couture. Su abertura para caminar en la parte trasera otorga máxima comodidad, por no hablar, de que gracias a la viscosa es especialmete suave y agradable al tacto. Además, está disponible en beige, verde y negro, tres colores que permiten una fácil combinación con cualquier complemento o accesorio.

Según indica el fabricante, el material exterior está elaborado en un 66% de poliéster reciclado, mientras que el forro contiene un 100%. Ambos con certificación GRS que arantiza prácticas sostenibles, éticas y seguras en toda la producción y reafirma el compromiso de la prenda con el medio ambiente.

Chaqueta estilo blazer. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, estilismo y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta chaqueta estilo blazer que promete convertirse en una de las prendas más codiciadas dentro de su categoría.