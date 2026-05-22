Cómo limpiar tu aire acondicionado para que enfríe más, huela mejor y gaste menos electricidad

El calor ha llegado de repente, y quien tenga aparato de aire acondicionado en casa deberá ponerlo al día para empezar a darle uso, sobre todo de cara al verano, que está a la vuelta de la esquina.

La 'influencer' de limpieza La Ordenatriz nos propone una serie de consejos para poner a punto el aire acondicionado, conseguir ahorrar energía, evitar los malos olores y aumentar la vida útil del aparato.

Lo primero que debes hacer es desenchufar el aparato de la corriente o bajar el diferencial en el cuadro eléctrico. Una vez lo hayas hecho puedes comenzar con la limpieza del aire acondicionado.

Has de saber que tener los filtros sucios puede ser perjudicial para la salud, además de que la máquina deberá hacer más esfuerzo para enfriar el aire, generando un mayor gasto energético.

Limpia los filtros en el fregadero con detergente y estropajo suave. Después, rocía con agua oxigenada y ponlos a secar. Puedes utilizar un cepillo de dientes para limpiar los restos de suciedad acumulados en el interior del plástico; y un pincel de pelo muy suave para eliminar el polvo del condensador. Por último, remata la faena con una bayeta de microfibra nueva. Así te asegurarás de que el aparato puede filtrar bien el aire sin generar ese sobrecoste.

Sírvete de una bayeta untada en piedra blanca para frotar la carcasa si con el tiempo se ha vuelto amarillenta e ido perdiendo su blanco natural. Repasa con una bayeta húmeda para retirar el producto y la posible suciedad que haya podido quedar.

Para terminar, utiliza un espray desinfectante en toda la zona del condensador e interior del aparato de aire acondicionado. Ahora solo queda volver a poner los filtros, conectar de nuevo el aire acondicionado a la corriente y volver a disfrutar de aire fresco libre de agentes nocivos para la salud.

Si lo que deseas es blanquear el aparato, necesitarás crema de agua oxigenada. Primero, ponte guantes para proteger la piel. Después, vierte un poco de producto en un recipiente de cristal y utiliza un pincel de cerdas finas para aplicarlo por toda la superficie amarillenta. Ahora solo queda cubrir con film transparente y esperar 24 horas. Limpia los restos con una bayeta húmeda y listo.