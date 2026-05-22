Cambio de armario: el truco definitivo para almacenar la ropa de invierno y prevenir el polvo y el mal olor

Ahora que llega el buen tiempo y el verano está a la vuelta de la esquina, necesitarás hacer espacio a tu ropa corta y guardar el vestuario de invierno. Pero si tienes problemas de espacio, @marianordichouse propone una solución muy útil y práctica.

Las cajas transpirables son tus mejores aliadas para almacenar la ropa de la temporada que termina. Di adiós al frío guardando en ellas abrigos, jerséis, pantalones largos de tela muy abrigosa y otras prendas impropias para el calor.

Puedes guardar estas cajas bajo la cama, en el canapé o en el altillo de los armarios. Son muy prácticas porque en ellas cabe muchísima ropa y previenen el polvo y el mal olor. Si además metes en una bolsita de tela perlas para neutralizar el olor, no te llevarás sorpresas desagradables cuando toque volver a sacar la ropa de invierno de nuevo.

Una botella de agua caliente para secar la ropa

Además, te proponemos esta solución sencilla e ingeniosa para secar la ropa sin necesidad de encender la secadora. Este método permite reducir a la mitad el tiempo de secado y se basa en un principio físico muy sencillo.

Tan solo será necesario colocar una botella llena de agua caliente bajo el tendedero donde esté la ropa húmeda. Generará un calor suave que calienta el aire cercano a la ropa y acelera el secado. Esto funciona mejor en el caso de tejidos gruesos o delicados, como la lana.

Para que este truco sea más efectivo, puedes colocar varias botellas de plástico vacías con el tapón puesto. Asegúrate de que están en buen estado para soportar el agua caliente sin deformarse. La clave está en utilizar agua caliente pero sin llegar al punto de ebullición.