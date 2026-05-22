Adiós al hinchazón de barriga: el alimento que debes comer si tienes más de 35 años
La edad tiene mucho que ver con la digestión de alimentos
Si después de cada comida, por muy sana y escasa que haya sido, hay hinchazón es una consecuencia directa de la premenopausia o menopausia en el caso de las mujeres de más de 35 años. Lo explica la doctora Sara Marín Berbell, médica experta en microbiota.
"A partir de los 35 años tus hormonas se montan en una montaña rusa y eso hace que tu intesino pierda su ritmo natural", explica doctora a través de su cuenta de Instagram @uncafecontudoctora, en el que difundo sus consejos ante más de millón y medio de personas.
La recomendación de la doctora es ayudar al tránsito con alimentos como las semillas de lino. El lino tiene una sustancia llamada lignano que ayuda al cuerpo a funcionar bien y a quilibrar los vaivenes hormonales.
"El lino te ayuda con el hinchazon, la inflamación y con otros síntomas perimenopausia" concluye la doctora. Y un consejo final: no las comas en una cucharada porque entran igual que salen.
Cómo consumir las semillas de lino
La doctora propone varias recetas para introducir las semillas de lino en la dieta.
- La primera de ellas es un bol con kéfir, arándanos y chocolate negro 85%.
- Una tostada con aguacate y huevo y las semillas espolvoreadas por encima.
- En el batido de proteínas. Un ejemplo: 200 mililítros de bebida vegetal, un puñado de espinacas, medio plátano, cuacharada de proteína en polvo y dos cucharadas de lino.
El mensaje de esta doctora especializada en salud de la mujer es que tu cuerpo no "está roto", solo necesita un poco de ayuda.
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