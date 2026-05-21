Trucos de limpieza que no imaginabas con borrador mágico y discos desmaquillantes

La 'influencer' de limpieza @marianordichouse ha publicado un vídeo con consejos de limpieza con borrador mágico y discos desmaquillantes empapados en agua micelar. Alternativas muy útiles para pequeñas manchas del día a día.

Con el borrador mágico puedes limpiar las paredes en segundos: roces, huellas.... sobre todo si tienes niños y van apoyando las manos por toda la pared.

También puedes usar este producto de limpieza disponible en superficies como Mercadona para limpiar el cable del cargador del teléfono móvil, que siempre acaba negro. Te sorprenderá el resultado.

Por su parte, puedes utilizar discos desmaquillantes untados en agua micelar para limpiar las manchas de maquillaje que suelen producirse en los cuellos de las camisas. Frota sobre la mancha hasta que quede impecable.

También puedes utilizar esta misma combinación de discos desmaquillantes con agua micelar para limpiar el ante de las zapatillas deportivas. Un modelo muy popular son las Adidas Samba, que lleva años siendo tendencia. Aplícalo en ellas y verás que quedan como nuevas.

Trucos de limpieza extra

Para terminar el vídeo, @marianordichouse propone dos trucos de limpieza con vinagre concentrado. El primero es para limpiar la cal que queda incrustada en el retrete, en la zona alta del vaso. Encaja papel de cocina, empápalo con vinagre de limpieza directamente desde la botella y deja actuar durante unos minutos: verás que la suciedad sale sola.

También puedes hacer una limpieza exprés del lavavajillas poniendo un vaso con vinagre de limpieza en la bandeja superior del electrodoméstico. Programa un ciclo corto con agua caliente y verás cómo queda reluciente y libre de mal olor.