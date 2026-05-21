Trucos de limpieza para la cocina con elementos naturales: el limón es tu aliado

En ocasiones es necesario utilizar productos de limpieza agresivos para las manchas más difíciles del hogar, pero es mejor reservarlos como último recurso y antes acudir a otras alternativas naturales y menos potentes para las superficies y los aparatos de la casa.

Por ejemplo, puedes limpiar el interior del horno con este truco a base de limón: añade agua en un recipiente de cristal, exprime un poco de zumo de limón e introduce una pieza de esta fruta cortada a la mitad, con el interior visible hacia abajo. Después, mételo en el horno a 180 grados durante 30 minutos o hasta que salga vapor. La humedad despegará la grasa por sí sola y únicamente tendrás que frotar con una bayeta para retirarla.

Dos mitades de un limón impregnadas con un poco de pasta de dientes es el truco definitivo para limpiar el tambor de la lavadora y que huela fresco. Introdúcelos en el interior y programa un ciclo con agua caliente: verás lo bien que huele y cómo habrá salido toda la suciedad.

Para una limpieza rápida del lavavajillas coloca un vaso con vinagre concentrado en la bandeja superior. Pon también dos mitades de limón mirando hacia abajo. Programa un ciclo con agua caliente y di adiós a la grasa y el mal olor acumulados con el paso de los lavados.

También puedes utilizar estos métodos para limpiar el microondas. Pon agua en un recipiente de cristal y añade dos rodajas de limón. Programa 7 minutos a máxima potencia para que salga vapor y aprovecha su poder desincrustante para retirar toda la grasa. Además, dejará un aroma fresco en el interior del electrodoméstico.

Si quieres limpiar el fregadero de la cocina, vierte bicarbonato y después agrega el zumo de un limón. Frota para retirar toda la suciedad y la grasa y aclara con agua caliente. Verás lo brillante y fresco que queda.