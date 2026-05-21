La razón por la que siempre acabas con parejas tóxicas, según la psicología: "No es mala suerte"
"La respuesta está en cómo tu cerebro codificó el amor y la seguridad durante la infancia", asegura la psicóloga sanitaria asturiana Nela Osorio
Alejandra Carreño
¿Por qué siempre acabo eligiendo personas que me hacen daño? ¿Tengo un imán para las relaciones tóxicas? "No es mala suerte, la respuesta está en cómo tu cerebro codificó el amor y la seguridad durante la infancia".
Así lo asegura Nela Osorio, psicóloga sanitaria: "Veo a diario a mujeres brillantes, inteligentes y capaces que, sin embargo, se sienten atrapadas en bucles emocionales destructivos. La respuesta no está en tu capacidad lógica, sino en cómo tu cerebro codificó el amor y la seguridad durante tu infancia. Hablamos de apego y de neurobiología", dice Osorio a través de su blog.
"Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Cuando somos niños, aprendemos qué es el amor basándonos en la relación con nuestros cuidadores principales. Esto configura nuestro estilo de apego", continúa explicando. Esto significa que "si en tu infancia el amor estuvo vinculado a la inestabilidad, la frialdad o la necesidad de ganarte el afecto, tu cerebro adulto interpretará esas señales como química o amor".
Nela Osorio profundiza aún más en esta idea: "Lo que tu mente lógica dice es 'Quiero un compañero tranquilo, seguro y que me valore'. Lo que tu sistema límbico busca es la adrenalina de la inseguridad, porque eso es lo que te resulta 'familiar'".
¿Qué debo hacer para romper este bucle?
La psicóloga asturiana asegura que "no basta con tener fuerza de voluntad", con decir "no quiero parejas dañinas". "Necesitamos reprocesar la información almacenada en las redes de memoria del cerebro". Y aquí es donde entra el EMDR, la Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento Oculares.
"El EMDR nos permite acceder a esos recuerdos tempranos de apego (a veces inconscientes) que dictan tu GPS emocional actual. Al procesar esos traumas de apego, desactivamos la atracción automática hacia lo que nos hiere", asegura.
"En mi consulta, combino el EMDR con Hipnosis Clínica para acelerar este proceso. No buscamos que pases años analizando tu infancia, sino que tu cerebro aprenda, de forma eficaz, que la calma es segura", remata.
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