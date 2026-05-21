Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina hinchable más barata del mercado: disponible por 6,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por eso, ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la piscina hinchable que combina resistencia y diversión y cuyo precio es de tan solo 6,99 euros.
Un verano refrescante
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una capacidad de agua de 140 litros. Un volumen suficiente para que los más pequeños pueden refrescarse y jugar en los días más calurosos. Con respecto a su equipamiento, el fabricante indica que dispone de tres aros de aire del mismo tamaño, así como unas válvuas de seguridad para proteger el sistema hidráulico liberando el exceso de presión. Frente a las roturas, incluye parches de reparación que permiten a los más pequeños continuar disfrutando de esta piscina que es apta a partir de dos años.
Alta demanda
La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objeitvo? Conseguir esta piscina hinchable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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