Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara led con sensor de movimiento más barata del mercado: disponible por 4,49 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la iluminación. Se trata de la lámpara LED con sensor de movimiento que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 4,49 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su sensor, detecta el movimiento e ilumina cualquier estancia del hogar sin necesidad de encendidos manuales. La lámpara emite una temperatura de color de blanco frío, un tono brillante con ligeros matices azulados que imita la luz natural del día. Una opción ideal para garantizar máxima claridad siempre que lo necesites.
Además, el fabricante indica que dispone de fácil fijación con almohadillas adhesivas o tornillos. Ideal para ubicar en cualquier espacio sin necesidad de complicarte la vida.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente lámpara LED con sensor de movimiento que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción
- ¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?
- Sin autobús, muchos niños van a dejar de estudiar a los 16 años': seis familias sayaguesas reclaman extender el transporte escolar a toda la FP
- Renfe deja a Sanabria sin el tren de las dos de la tarde a Zamora: hablan los viajeros del último servicio
- Azucarera convierte la fábrica de Toro en el epicentro de su gestión con una Unidad de Remolacha
- Relevo en la dirección de la UNED de Zamora: una nueva cara toma las riendas de forma provisional de la universidad a distancia
- Juzgado un menor por intentar matar a un joven en Zamora: la acusación le pide la pena máxima
- Comienza a perfilarse la final four de Primera FEB