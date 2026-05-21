Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mini ventilador de mesa más barato del mercado: ideal para colocar en el escritorio de trabajo
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por eso, ha lanzado una nueva promoción que ayudará a combatir las jornadas más calurosas en la oficina. Se trata del mini ventilador de mesa que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que no cuenta con aspas incorporadas. De esta forma, se evitan riesgos de lesiones y se simplifica el proceso de limpieza. Un aparato imprescindible para proporcionar alivio térmico directo y mejorar la circulación del aire en espacios reducidos.
El sistema de funcionamiento es bastante sencillo. Cuenta con dos botones (encendido y apagado), así como tres niveles de velocidad. La opción ideal para regular el aire en función del calor corporal. Asimismo, el fabricante indica que cuenta con unos pies antideslizantes. Por tanto, cuando alcance máxima potencia (6 W), evitará caídas que provoquen roturas o daños irreparables.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este mini ventilador que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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