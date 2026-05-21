Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor de cítricos más práctico y barato del mercado: disponible por 15,05 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del zumo y la calidad del sabor no podrán dejar escpar. Se trata del exprimidor de cítricos eléctrico que ayudará a preparar tus desayunos sin ningún tipo de esfuerzo y cuyo precio es de tan solo 15,05 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este electrodoméstico es que dispone de un control de pulpa ajustable que ayuda a preparar el zumo a gusto de consumidor, desde claro hasta con mucha pulpa. Cuenta con una capacidad de 350 litros y una función de arranque y parada automática que permite manejar el dispositivo sin esfuerzo. El mecanismo es fácil: presionar la fruta sobre el cono y en pocos segundos estará listo para degustar.
El fabricante indica que el exprimidor es apto para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente exprimidor que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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