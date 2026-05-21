Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el procesador de alimentos más potente: por solo 129,90 euros

Si te gusta cocinar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el procesador de alimentos más potente y que solo te costará 129,90 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata del robot de cocina Kenwood MultiPro Express »FDP65.450WH« que tiene una potencia de 1.000 vatios.

Este robot viene con un bol de 3,0 litros, una batidora de vaso de plástico de 1,5 litros, herramientas para emulsionar y amasar, un exprimidor de cítricos, rallador fino y discos para rebanar.

De este modo, lo tendrás todo en un solo equipo, ahorrando mucho espacio en la cocina.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot de cocina tenía un precio de 154,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento en Lidl y se queda en 129,90 euros.

E. V.

La sartén wok

Si quieres un utensilio de cocina que seguro vas a usar mucho no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la sartén wok más barata del mercado. Está disponible por solo 29,99 euros. Es otra de las ofertas con las que se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella. Se trata de una sartén wok de aluminio de Tefal con un diámetro de 28 centímetros.

Con la sartén Wok Tefal puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos una gran variedad de platos para cualquier ocasión.

Y es que gracias a la forma profunda de la sartén y al práctico revestimiento antiadherente, cualquier plato sale perfecto.

El mango ergonómico de termoplástico se adapta perfectamente a la mano, para un manejo cómodo incluso al girar el wok.

Inducción especial

Y gracias a la tecnología de inducción especial y al práctico indicador de temperatura, puedes disfrutar de platos fritos perfectos de forma rápida y en cualquier momento.

Pero sin duda lo mejor es el precio, ya que este wok tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.

E. V.

Olla a presión

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina rápida y de calidad. Se trata de la olla a presión de acero inoxidable que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 54,90 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que ofrece varios tipos de preparado: cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar. Una opción muy versatil que se ajusta a tus necesidades culinarias.

Esta olla de 6 litros, apta para todo tipo de cocinas (incluida inducción), destaca por su eficiencia energética y una base encapsulada de alta resistencia que garantiza una distribución uniforme del calor. Cuenta con dos niveles de cocción ajustables —suave para verduras y arroz, e intensivo para carnes y pescados—, permitiendo resultados perfectos con un menor consumo.