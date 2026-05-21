Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la navaja multiusos más barata del mercado: no podrá faltarte este verano
Algo indispensable si vas al monte o de camping
Benito Domínguez
Las salidas al monte o a la playa de este verano no estarán completas si no tiene la navaja multiusos que venden en Lidl y que es la más barata del mercado. Algo que no podrá faltarte este verano, ya sea en el monte o en el camping. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una navaja de acero inoxidable y que incluye riñonera. Tiene hasta 17 funciones, donde destaca el abrecorchos, abrebotellas, destornillador e incluso unas tijeras. Todo en una navaja que mide 9,3 por 2,5 centímetros.
Pero no solo eso, también tienes otra "navaja" con cubiertos para el camping donde no necesitarás nada más. Cuchillo, cuchara, tenedor, cuchara de postre, abrelatas y abrecorchos son algunas de sus muchas funciones. Además, se puede dividir en dos partes para que sea más fácil de utilizar.
En este caso, la "navaja" de cubiertos tiene unas medidas de 11,2 por 3,3 centímetros.
¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues en cualquier sitio valdrían muchos euros, pero en Lidl tienen un precio espectacular y sin competencia, tan solo te costarán 3,99 euros, un chollo.
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