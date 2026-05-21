Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el ventilador recargable más barato del mercado: es ideal para las acampadas
Un artículo muy versátil
Benito Domínguez
Con la llegada del calor comienzan los planes de verano, por eso no puedes perderte este ventilador recargable que venden en Lidl y que es el más barato del mercado. Es ideal para las acampadas, entre otros planes. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un ventilador recarcable de la marca Tronic que cuenta con luz LED integrada y tres niveles.
Tiene un cabezal de ventilador giratorio y ajuste de velocidad. Asimismo, dispone de un temporizador de ocho horas que es opcional.
Pero además se trata de un ventilador todoterreno que cuenta con una base estable y antideslizante, además de un gancho plegable. De este modo, podrás colocarlo donde mejor te venga en cada momento, siendo un artículo muy versátil.
Y para cargarlo, no te preocupes porque cuenta con dos puertos USB, un USB-A y un USB-C, además de incluir el cable de carga.
No pasarás calor
Esta maravilla con la que no pasarás calor este verano tiene un precio igual de ideal porque solo te costará 24,99 euros.
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