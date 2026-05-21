Cómo arreglar los setos de tu jardín sin acabar para el arrastre

Unos setos rectos, verdes y bien cuidados da gusto verlos. Sin embargo, mantenerlos lleva su tiempo y esfuerzo. Para que deje de ser una de las tareas más farragosas, vamos a contarte unos cuantos trucos para que tu jardín esté en buen estado sin que sea una tarea especialmente ardua. El truco está en cambiar la forma de cortarlos: en lugar de agacharte o forzar la postura, utiliza un cortasetos de mango largo o telescópico que te permite trabajar de pie y llegar tanto a la parte alta como a los laterales sin esfuerzo.

Además, otro gesto clave es recortar poco y a menudo. Si mantienes el seto regularmente, evitarás que crezca en exceso y que luego tengas que hacer un trabajo más duro y exigente. Así, el mantenimiento se vuelve rápido y mucho más cómodo.

CONSEJOS RÁPIDOS Usa cortasetos de mango largo para no agacharte

para no agacharte Recorta con frecuencia , no de golpe

, no de golpe Da forma más ancha abajo que arriba

Trabaja en horas frescas para mayor comodidad

Usa guantes y gafas para evitar molestias

Recoge restos con rastrillo para no agacharte

Si es eléctrico, usa alargadores largos para moverte mejor

Un detalle importante es dar forma ligeramente trapezoidal, es decir, más ancho abajo que arriba, lo que facilita que la luz llegue a toda la planta y evita zonas secas, reduciendo también el trabajo a largo plazo.

¿Cuánto hay que regarlos?

El riego de los setos depende del tipo de planta, el clima y la época del año, pero en general lo más importante es mantener una humedad constante sin encharcar.

Durante la primavera y el verano, cuando las temperaturas son más altas, los setos necesitan riego frecuente, normalmente entre 2 y 4 veces por semana. En cambio, en otoño se puede reducir a una o dos veces, y en invierno, si llueve con normalidad, apenas será necesario regarlos.

Más que la cantidad de veces, lo importante es regar en profundidad, asegurando que el agua llegue bien a las raíces. Es preferible regar menos días pero de forma abundante que hacerlo superficialmente todos los días.