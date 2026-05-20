Como un Zara Home pero "low cost": Hipercor revoluciona las compras del hogar lanzando una enorme sección de decoración que recibe colas kilométricas

Es como un Zara Home, pero con precios "low cost". Los clientes se han rendido ante la nueva apuesta del gigante Hipercor, el supermercado de El Corte Inglés, por los artículos del hogar, que goza de un "boom" en España con la aparición de nuevas tiendas. El caso de Lefties Home, de Mango Home... Cada vez son más los negocios de moda que incorporan en sus establecimientos nuevas secciones de decoración.

El último en hacerlo ha sido Hipercor. En las últimas semanas, el supermercado de El Corte Inglés ha transformado su sección de hogar, no solo en diseño sino en tamaño. El nuevo espacio, que ya se puede ver en muchas de sus tiendas repartidas por todo el país, incluye todo tipo artículos, con una estética mucho más cuidada que la anterior (ya no son piezas de supermercado), que parecen incluso de Zara Home, y con precios muy económicos. Se trata de Unit Home.

Disponible también en web, en Unit Home se pueden encontrar ropa de cama, menaje de mesa, textil de baño, textil de mesa y cocina, organizadores e incluso una línea de hogar infantil. Hay disponibles juegos de sábanas de cuadro vichy de varios colores por 19 euros, también fundas nórdicas vichy por 29, toallas por 3 euros, fundas de cojín de rayas de colores por 15, detalantales de algodón por 12, set de cuatro tazas mug por 20, vajillas de 18 piezas por 49, bolsas de playa de rayas por 22, platos de melamina por 4 euros... Hay todo un mundo por descubrir.

Hablan los clientes

"El sábado fui a hacer la compra de carne y pescado a @hipercor y me quedé impresionada con el nuevo espacio de Hogar que han puesto ¡Es espectacular! Si te gustan las rayas de colores, los cuadritos vichy; ¡no sabrás cuál elegir! son todos ideales y tenéis además, cubiertos, manteles, bandejas … todo a juego! Las vajillas de melamina son muy top! Y además están muy bien de precio. Hay mucha variedad de manteles resinados, cortinas de ducha, cojines, colchas, con unos diseños muy elegantes. Sinceramente, es difícil salir de aquí y no llevarte nada", escribe una usuaria en Instagram.

"Espero que os guste la nueva sección de Hipercor Hogar. Manteles resinados, Vajillas, Ropa de cama, Accesorios cocina, Cojines, Cestos...y todo ideal!!", ha comentado otra, con un vídeo en el que muestra todo el universo de Hipercor Home.