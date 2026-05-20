El truco sorprendente pero efectivo que deja el microondas como nuevo

Puede sonar extraño, pero funciona. Meter una esponja húmeda en el microondas durante unos minutos es uno de los trucos más eficaces para limpiar su interior sin esfuerzo.

El proceso es sencillo. Humedece una esponja limpia (sin jabón o con una gota muy suave), colócala en un plato y caliéntala durante 2-3 minutos. El vapor que genera ayuda a reblandecer la grasa y la suciedad incrustada en las paredes del microondas.

Después, solo tienes que pasar un paño o la propia esponja (cuando esté templada) para retirar toda la suciedad con facilidad. La diferencia es notable: lo que antes estaba pegado sale casi sin frotar.

Consejos prácticos Usa la esponja bien húmeda , pero sin gotear

, pero sin gotear No la calientes más de 3 minutos

Aprovecha la misma esponja para limpiar después

Añade unas gotas de limón para mejorar el olor

Ten cuidado al sacarla: puede estar caliente

Hazlo de forma regular para evitar suciedad acumulada

Además, este truco también ayuda a eliminar olores, dejando el interior mucho más limpio y fresco.

Qué hacer antes de limpiar el microondas

Antes de empezar con la limpieza, en Aldi recomiendan tener en cuenta algunas pautas básicas.

Leer las instrucciones del fabricante antes de limpiar el electrodoméstico.

Desenchufar el microondas de la corriente.

Establecer un día a la semana para limpiarlo y evitar que se acumule suciedad.

También aconsejan limpiar la bandeja o plato del microondas, retirándola con cuidado para eliminar restos de comida. Después se puede lavar con agua caliente y jabón de los platos y secarla con delicadeza.

Para limpiar el interior, una de las opciones consiste en calentar un recipiente con agua y unas gotas de lavavajillas. El vapor ayuda a desprender la suciedad y facilita retirarla con una bayeta o un estropajo suave.