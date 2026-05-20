Sin teléfono, sin Internet y sin saber qué hacer: esta es la compensación que te corresponde

Hay personas en el medio rural, para las que quedarse sin teléfono e incomunicadas es algo habitual. La realidad es que perder la comunicación telefónica, internet o permanecer completamente incomunicado puede dar derecho a compensación, aunque la OCU considera que las indemnizaciones previstas actualmente “dejan bastante que desear”, especialmente cuando se trata de averías masivas.

La organización explica que, más allá de lo que recojan las normas y los contratos, considera que estas compensaciones deberían ser superiores. Las condiciones cambian en función del tipo de interrupción del servicio.

Si te quedas sin llamadas y sin Internet

La OCU detalla que, cuando se interrumpen los servicios de telefonía y conexión, la indemnización contemplada por contrato consistirá en devolver la cantidad que resulte mayor entre dos cálculos.

Por un lado, el promedio de lo cobrado en los últimos tres meses por los servicios afectados, prorrateado según el tiempo que haya durado la interrupción. Por otro, el resultado de multiplicar por cinco la cuota mensual fija que se paga por esos servicios, también prorrateado según el tiempo sin servicio. La organización indica que esa devolución será automática, sin necesidad de reclamación, siempre que el importe alcance al menos un euro.

Si el corte afecta solo a Internet

Cuando la interrupción afecte exclusivamente al servicio de datos, la compensación cambia. En ese caso, según explica la OCU, la indemnización se limita a la devolución de la cuota de abono y otras cuotas fijas, prorrateadas en función del tiempo que haya durado el corte.

Además, la devolución automática solo se aplicará si la interrupción se prolonga durante al menos seis horas y dentro de la franja comprendida entre las 8.00 y las 22.00.

La OCU añade que, además de esta compensación, cada compañía está obligada a fijar su propio parámetro de calidad. Según explican, la mayoría concreta ese compromiso en indemnizar también cuando el usuario se queda sin servicio durante ocho horas o más dentro del mismo mes, aunque recuerda que puede haber diferencias entre operadores y recomienda revisar lo que figure en cada contrato.