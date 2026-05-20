La OCU lo confirma: los supermercados venden bebidas energéticas con exceso de cafeína

El exceso de cafeína puede interrumpir el sueño, causar ansiedad y alterar el comportamiento. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que los supermercados venden bebidas energéticas con exceso de cafeína, concretamente en las latas de medio litro.

Y es que la OCU ha detectado hasta 60 latas diferentes de bebidas energéticas de medio litro con un contenido de cafeína superior a los 150 mg, el límite diario para un menor de hasta 50 kilos de peso según la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA).

La organización propone al Ministerio de Consumo reducir el volumen de estas bebidas hasta un máximo de 250 mililitros "e implantar un etiquetado reforzado, similar al que ya se aplica al tabaco, que reserve al menos el 65 por ciento de la superficie del envase para advertencias sobre los riesgos asociados a su consumo. Entre estos mensajes, la OCU sugiere "No consumir combinado con alcohol" o "Puede interrumpir el sueño, causar ansiedad y alteraciones en el comportamiento".

La OCU recuerda que, aunque los riesgos del alcohol y del tabaco están ampliamente asumidos por la sociedad, los efectos adversos de las bebidas energéticas siguen siendo poco conocidos por los más jóvenes. Según la última Encuesta Estudes 2025 del Ministerio de Sanidad, un 38,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumió estas bebidas en el último mes, un dato que evidencia la normalización de su consumo a edades en las que el desarrollo físico y cognitivo está aún en proceso.

Sueño, ansiedad y problemas cardiovasculares

La cafeína, consumida con moderación, puede aumentar el estado de alerta, pero su exceso tiene riesgos: a corto plazo puede interrumpir el sueño, causar ansiedad y producir alteraciones en el comportamiento; y a largo plazo, originar problemas cardiovasculares. Además, muchas de estas bebidas contienen otros estimulantes como el ginseng, el guaraná o la taurina, que consumidos en exceso pueden causar temblores y dolor en el pecho.

Y las bebidas energéticas no son la única fuente de cafeína: las bebidas de cola y el café, también incorporan cafeína, por lo que la combinación entre ellos puede incrementar de forma preocupante los niveles de este estimulante en el organismo.

Agencia ATLAS | Foto: EP

Energéticas y alcohol

La organización alerta igualmente sobre la mezcla de bebidas energéticas y alcohol, una práctica que reconoce el 15% de los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud advierte de que esta combinación reduce la sensación de sueño, prolonga el consumo de alcohol y favorece episodios de “borrachera completamente despierta”, con mayor riesgo de daños y comportamientos peligrosos. OCU considera que advertencias visibles en el envase contribuirían decisivamente a prevenir estas prácticas.