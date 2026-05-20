Netflix pone fecha al final de ‘Cien años de soledad’ y anuncia un episodio especial

¿Qué es mejor, el libro o la serie? Casi siempre el libro y, si quien lo ha escrito es el maestro Gabriel García Márquez, ya no cabe duda. Pero para asegurarnos, Netflix ya ha puesto fecha al desenlace de ‘Cien años de soledad’. La plataforma ha anunciado que la segunda parte de la adaptación se estrenará el próximo 5 de agosto y que el cierre definitivo llegará el 26 de agosto con un episodio especial que pondrá fin a la historia.

La plataforma explica que esta segunda parte abordará los cincuenta años que quedan por contar dentro de la historia de la familia Buendía y profundizará en las nuevas generaciones y en la transformación de Macondo.

Netflix señala que, tras una primera parte marcada por la creación de una utopía y los primeros años del pueblo, el relato avanzará hacia una etapa en la que el progreso acabará dando paso a la decadencia.

Así será el tramo final

La segunda parte constará de siete episodios.

‘El armisticio’ y ‘La reina de Madagascar’ estarán dirigidos por Laura Mora. ‘Fernanda del Carpio’ y ‘Había llegado el inocente tren’ contarán con dirección de Carlos Moreno. También formarán parte de esta tanda ‘Fue un once de octubre’, ‘Eran más de tres mil’ y ‘Llovió cuatro años, once meses y dos días’.

Netflix añade que el episodio final de toda la adaptación llegará el 26 de agosto. Ese cierre estará dirigido por Laura Mora. “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Hemos dado un paso más en lo visual, lo narrativo y la música para lograr un final mucho más cinematográfico y emocional”, afirma la directora.

Un final especial

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, explica que durante el proceso creativo llegaron a la conclusión de que era necesario ir más allá del formato habitual.

“Este gran final tomará la forma de un episodio especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora”, subraya. Netflix indica que las dos partes de la serie, junto a esta última entrega, conformarán la adaptación audiovisual completa de ‘Cien años de soledad’.

Sobre la historia, en la plataforma comentan que, tras la firma del armisticio, la paz seguirá sin llegar a Macondo. En paralelo, los conservadores planearán un atentado contra el coronel Aureliano Buendía y el destino llevará al pueblo a Fernanda del Carpio.

Netflix también adelanta que José Arcadio Segundo cumplirá el sueño de conectar Macondo con el resto del mundo con la llegada del ferrocarril. Ese cambio abrirá las puertas a la compañía bananera, en una transformación que, según la plataforma, terminará desencadenando la decadencia del pueblo.