El método más eficaz para limpiar tu estantería llena de libros sin dejarlo a medias de puro aburrimiento
Para conservar los ejemplares, se aconseja sacudir suavemente los libros, limpiar cubiertas y cantos con un paño o brocha, y evitar la humedad
Las estanterías llenas de libros acumulan polvo con facilidad, tanto en los muebles como en los propios ejemplares. Limpiarlas a fondo requiere algo de tiempo, pero hacerlo correctamente es clave para conservar los libros en buen estado.
Lo ideal es empezar vaciando la estantería por partes, no toda de golpe. Retira una balda o sección para evitar desorden y poder trabajar con comodidad. Aprovecha ese momento para revisar los libros, sacudirlos suavemente y detectar posibles manchas o humedad.
El polvo de los libros debe retirarse con cuidado. Lo mejor es usar un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido, pasándolo por las cubiertas y los cantos. También puedes ayudarte de un cepillo suave o una brocha, especialmente para las zonas superiores donde más se acumula el polvo. Es importante limpiar siempre de dentro hacia fuera, para que el polvo no se introduzca entre las páginas.
CONSEJOS PRÁCTICOS
Consejos prácticos
- Limpia por zonas, no vacíes toda la estantería de golpe
- Usa microfibra o brocha suave para los libros
- Evita mojar directamente los libros
- Ventila bien la zona antes y después
- Coloca los libros cuando la estantería esté completamente seca
- Usa productos suaves y sin olor fuerte
- Revisa si hay humedad o insectos
- Haz limpiezas periódicas para evitar acumulación
Jabón neutro siempre
En cuanto a la estantería, utiliza un paño húmedo con un poco de jabón neutro o limpiador suave. Evita productos agresivos que puedan dañar la madera o dejar olores fuertes que se impregnen en los libros. Seca bien antes de volver a colocar todo.
LA CLAVE
Menos agua y más delicadeza para proteger tanto los libros como el mueble.
Si hay olor a cerrado, puedes dejar la estantería ventilando unos minutos o colocar bolsas de bicarbonato o carbón activo, que ayudan a absorber la humedad y los malos olores.
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