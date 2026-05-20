Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de vaso más barata del mercado: garantiza resultados finos y cremosos

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de las bebidas. Se trata de la batidora de vaso que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 21,99 euros.

Texturas homogéneas

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su motor de 350 W podrás preparar batidos saludables en tan solo 30 segundos. El resultado no dejará indiferente a nadie: finura y cremosidad, incluso al picar el hielo. Además, dispone de dos niveles de velocidad que ofrecen máximo control durante la mezcla y se ajusta a la consistencia deseada por el consumidor.

Otro de los puntos fuertes de este artículo es su botella de 0,6 litros, práctico para llevar y disfrtar en cualquier parte una vez esté listo el batido. En cuanto al lavado, tanto la cuchilla extraíble de cuatro hojas, como los accesorios, son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.

Batidora de vaso. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente batidora de vaso que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.