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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados culinarios

Olla a presión

Olla a presión / Lidl

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina rápida y de calidad. Se trata de la olla a presión de acero inoxidable que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 54,90 euros.

Funcionalidad y versatilidad

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que ofrece varios tipos de preparado: cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar. Una opción muy versatil que se ajusta a tus necesidades culinarias.

Esta olla de 6 litros, apta para todo tipo de cocinas (incluida inducción), destaca por su eficiencia energética y una base encapsulada de alta resistencia que garantiza una distribución uniforme del calor. Cuenta con dos niveles de cocción ajustables —suave para verduras y arroz, e intensivo para carnes y pescados—, permitiendo resultados perfectos con un menor consumo.

Máxima seguridad

El artículo cuenta con un sistema de seguridad patentado. Está compuesta por un mango largo que permite cerrar y abrir la olla cómodamente. Además, dispone de un sistema de cierre automático, ya que el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado.

Olla a presión / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objeitvo? Conseguir esta potente olla a presión que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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