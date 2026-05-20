Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados culinarios
E.F.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina rápida y de calidad. Se trata de la olla a presión de acero inoxidable que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 54,90 euros.
Funcionalidad y versatilidad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que ofrece varios tipos de preparado: cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar. Una opción muy versatil que se ajusta a tus necesidades culinarias.
Esta olla de 6 litros, apta para todo tipo de cocinas (incluida inducción), destaca por su eficiencia energética y una base encapsulada de alta resistencia que garantiza una distribución uniforme del calor. Cuenta con dos niveles de cocción ajustables —suave para verduras y arroz, e intensivo para carnes y pescados—, permitiendo resultados perfectos con un menor consumo.
Máxima seguridad
El artículo cuenta con un sistema de seguridad patentado. Está compuesta por un mango largo que permite cerrar y abrir la olla cómodamente. Además, dispone de un sistema de cierre automático, ya que el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado.
Olla a presión / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objeitvo? Conseguir esta potente olla a presión que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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