Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el spa baño de hielo más barato del mercado: disponible por solo 34,99 euros
Una oportunidad única
B.D.
Si quieres tener un spa en casa no puedes perderte esta oportunidad que tienen en Lidl donde venden el spa baño de hielo más barato del mercado. Una oportunidad única que está disponible por solo 34,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del baño de hielo Bestway Lay-z Spa Glacial Zen que cuenta con paredes de material TriTech de tres capas y una estructura de encaje con almohadillas para los pies, y protección integrada para todo el año.
Este baño de hielo tiene una serie de beneficios integrales para la salud física y mental, destacando la reducción de la inflamación, aceleración de la recuperación muscular, mejora de la circulación sanguínea, liberación de endorfinas para mejorar el estado de ánimo y fortalecimiento del sistema inmunológico.
Baño de hielo. / Lidl
Entre los principales beneficios están que reduce el dolor muscular de aparición tardía (agujetas) y la inflamación tras el ejercicio intenso, al contraer los vasos sanguíneos y disminuir la actividad metabólica.
Además, el choque térmico estimula al cuerpo, lo que puede aumentar la producción de células inmunitarias. También promueve una mejor circulación al alternar la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a la oxigenación de los tejidos y la eliminación de toxinas.
Asimismo, puede aumentar la quema de grasas y estimular el metabolismo; además de ayudar a relajar el cuerpo y a regular la temperatura, lo que facilita un descanso más profundo.
La inmersión forzada activa la respiración profunda y regula el sistema nervioso, disminuyendo los niveles de estrés; y la liberación de endorfinas y el aumento de la alerta mental proporcionan una sensación de vitalidad y energía inmediata.
Rebaja
Este baño de hielo tenía un precio de 79,95 euros, pero ahora en Lidl tiene una rebaja del 56 por ciento, con lo que se queda en 34,99 euros.
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