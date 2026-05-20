Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la elegante lámpara de mesa que es la más barata del mercado: por solo 12,99 euros

Si quieres darle un toque de distinción a tu hogar no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, una elegante lámpara de mesa que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 12,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una lámpara de mesa Osram que tiene un diseño atemporal con cubo de madera. Además, es sostenible gracias a la bombilla intercambiable que tiene. En este caso, la lámpara viene acompañada por una bombilla vintage Osram, pero eso sí, la lámpara no es regulable.

Lámpara de mesa. / Lidl

Esta lámpara tiene una potencia máxima de 11 varios y ofrece un color blanco cálido. Además, por su diseño atemporal es perfecta para decorar cualquier rincón de tu casa.

Descuento

Esta lámpara tenía un precio de 24,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros, sin duda una oferta que no podrás resistir.