Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la elegante lámpara de mesa que es la más barata del mercado: por solo 12,99 euros

Si quieres darle un toque de distinción a tu hogar no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, una elegante lámpara de mesa que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 12,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una lámpara de mesa Osram que tiene un diseño atemporal con cubo de madera. Además, es sostenible gracias a la bombilla intercambiable que tiene. En este caso, la lámpara viene acompañada por una bombilla vintage Osram, pero eso sí, la lámpara no es regulable.

Esta lámpara tiene una potencia máxima de 11 varios y ofrece un color blanco cálido. Además, por su diseño atemporal es perfecta para decorar cualquier rincón de tu casa.

Esta lámpara tenía un precio de 24,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros, sin duda una oferta que no podrás resistir.

Un acierto para el baño

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a sus doce ojales evita que el agua salpique fuera de la bañera o plato de ducha, manteniendo el suelo del baño seco, seguro y libre de humedad. Sin duda, la solución definitiva para prevenir la formación de moho y hongos en zonas no deseadas.

Además, funciona como un elemento decorativo, ya que sus diferentes estampados proporcionan alegría y permiten cambiar la estética del baño.

E. V.

Según el fabricante, estas cortinas pueden lavarse a máquina hasta 40 °C. Sin embargo, para mantener su calidad, no se debe usar lejía ni secadora. Asimismo, se recomienda evitar el calor, por lo que no deben plancharse ni lavarse en seco.

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cortina para baño que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada dentro de su categoría.