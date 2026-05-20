Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por solo 49,99 euros

Siempre es un buen momento para renovar los utensilios de la cocina, por eso no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl donde venden el juego de ollas de acero inoxidable más barato del mercado. Está disponible por solo 49,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un juego de ollas de acero inoxidable compuesto por 9 piezas de la marca ELO.

Estas ollas tienen un fondo encapsulado de ahorro energético y la forma recta con borde para verter. Su interior está pulido a alto brillo con escala de volumen, mientras que el exterior está pulido a alto brillo.

Cuentan con una tapa de cristal con borde de acero inoxidable resistente a golpes y un pomo cilíndrico hueco de acero inoxidable con placa protectora para los dedos. También tienen asas huecas de acero inoxidable.

Este juego de ollas es apto para lavavajillas y para horno hasta 180 °C (tapa de cristal). Además, se puede utilizar en todo tipo de cocinas, incluida inducción.

Tapa de cristal de 14 centímetros

Esta batería de cocina está compuesta por una olla para asar con tapa de cristal de un diámetro de aproximadamente 14 centímetros y una capacidad de 0,8 litros, olla para asar con tapa de cristal de aproximadamente 16 centímetros de diámetro y capacidad de 1,2 litros, olla para carne con tapa de cristal con un diámetro de 20 centímetros y capacidad de 3,2 litros, olla para carne con tapa de cristal de aproximadamente un diámetro de 24 centímetros y capacidad de 5,5 litros y una cacerola con mango con un diámetro de 16 centímetros y una capacidad de 1,2 litros.

Esta maravillosa batería de cocina tenía un precio de 129 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 61 por ciento, con lo que se queda en 49,99 euros.