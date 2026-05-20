Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la maleta de cabina más barata que puedes encontrar: disponible por solo 29,99 euros
Con un 25% de descuento, la maleta de cabina de Lidl tiene el mejor precio del mercado e incluye asa telescópica y cuatro ruedas dobles
Benito Domínguez / A. O.
Llegan las vacaciones y seguro que necesitarás una maleta para viajar. Pues en Lidl tienes la maleta de cabina más barata que puedas encontrar. Disponible por solo 29,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una maleta de cabina negra que es especialmente ligera. Tiene un candado de combinación Travel Sentry Approved que es válido en más de 55 países, entre ellos, EE. UU., Canadá, Japón, Israel, China, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suiza.
Esta maleta tiene función de sistema TSID para una identificación más rápida del equipaje perdido y su volumen ampliable mediante cremallera perimetral.
Destacable es que cumple con la normativa de equipaje de mano de la mayoría de las compañías aéreas y tiene un asa telescópica de 5 posiciones con botón de bloqueo.
También esta maleta cuenta con cuatro ruedas dobles de marcha suave (360 grados) y una bolsa independiente para la ropa sucia o los zapatos, de aproximadamente 50 x 38 centímetros.
Bolsillos
Esta maleta lleva un compartimento para documentos en la parte delantera y bolsillo lateral. Además, cuenta con un compartimento principal con cremallera de dos vías.
Asimismo, cuenta con un asa superior acolchada y un asa lateral para levantarla y guardarla fácilmente. Además, el campo de dirección es extraíble en la carcasa del asa telescópica.
Descuento
Esta maleta tenía un precio de 39,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.
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