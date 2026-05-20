Cómo limpiar las lámparas de techo de tu casa sin tener un accidente

Limpiar las lámparas de techo suele ser incómodo y tedioso, pero hay un truco sorprendente que está triunfando por lo rápido y efectivo que es: usar un rodillo quitapelusas.

Sí, el mismo que se usa para la ropa. Solo tienes que pasarlo suavemente por la pantalla o las partes exteriores de la lámpara (especialmente si son de tela o con polvo acumulado) y verás cómo el polvo se queda pegado al instante, sin que caiga al suelo ni tengas que desmontar nada.

Para zonas más difíciles, puedes ayudarte de un secador con aire frío para levantar el polvo primero, y después pasar el rodillo. En lámparas de cristal o metal, un paño de microfibra ligeramente húmedo será el complemento perfecto.

Qué productos usar para limpiar lámparas sin dañarlas

Elegir bien el producto es clave para limpiar lámparas sin estropearlas, ya que no todos los materiales requieren lo mismo. En general, lo más recomendable es optar por productos suaves y no abrasivos.

Para la limpieza básica, un paño de microfibra seco es suficiente para eliminar el polvo sin rayar. Si hay más suciedad, se puede usar un paño ligeramente humedecido con agua o con unas gotas de jabón neutro.

En lámparas de cristal o vidrio, funcionan muy bien los limpiacristales, que dejan brillo sin marcas. Para las de metal, es mejor usar productos específicos o simplemente agua con jabón suave, evitando químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

En el caso de pantallas de tela, lo ideal es utilizar un cepillo suave, aspirador con accesorio pequeño o rodillo quitapelusas, evitando mojarlas en exceso.

El vinagre blanco diluido también es un buen aliado para desengrasar y eliminar suciedad en muchas superficies, siempre que se use con moderación.