Todas tus deudas en una sola cuota: es posible, pero cuidado

Tener varias deudas abiertas al mismo tiempo puede complicar el control de la economía doméstica. Ante ese escenario, Vivus explica una fórmula financiera que permite agrupar distintos préstamos en una sola cuota mensual: la reunificación de deudas.

La operación consiste en reunir todas las obligaciones pendientes dentro de una nueva financiación, cancelando las anteriores para pasar a un único pago mensual con nuevas condiciones. Vivus señala que esta fórmula puede aliviar la presión a corto plazo al reducir la cuota mensual, aunque advierte de que eso no significa necesariamente pagar menos en total.

Al ampliar el plazo de devolución, los intereses pueden acumularse durante más tiempo y elevar el coste global.

Cómo funciona y qué opciones existen

Vivus señala que la reunificación puede hacerse mediante un préstamo personal o mediante una operación con garantía hipotecaria. El préstamo personal aparece como la vía más rápida y sin necesidad de aportar una vivienda como respaldo, aunque con tipos de interés más elevados y plazos más cortos.

La otra opción utiliza una vivienda como garantía para acceder a tipos más bajos y plazos más amplios, reduciendo así la cuota mensual. La compañía recuerda que esta alternativa implica un riesgo mayor al vincular la vivienda a la deuda. También menciona que, antes de iniciar el proceso, puede ser útil revisar el nivel real de endeudamiento.

En este punto cita la CIRBE del Banco de España, donde se recogen préstamos, créditos, avales y otros riesgos financieros asociados al cliente.

Los costes que conviene revisar

Vivus insiste en que no basta con mirar la nueva cuota mensual. Entre los gastos menciona la comisión de apertura del nuevo préstamo, posibles comisiones por cancelación anticipada de las deudas actuales, gastos notariales, registro o tasación si interviene una operación hipotecaria, además del impacto de los intereses a largo plazo.

Como ejemplo, plantea el caso de una persona con tres pagos activos que suman 390 euros mensuales y una deuda de 15.000 euros a devolver en cuatro años. Con una reunificación, esa cuota podría reducirse a 240 euros al mes, pero extendiendo el plazo hasta ocho años.

Según el ejemplo recogido por Vivus, el desembolso total pasaría de 18.720 a 23.040 euros, además de otros gastos iniciales. La compañía también recomienda comparar ofertas, revisar la TAE, comprobar cláusulas de cancelación anticipada, analizar posibles seguros vinculados y verificar el registro de intermediarios si participa una empresa especializada en operaciones con garantía hipotecaria.