Ni caminar ni salir a correr: este es el deporte que debes practicar para alargar la esperanza de vida

Muchas veces, buenos hábitos de salud están relacionados con deportes cómunes como caminar, nadar o ir a correr. Esto no quiere decir que sean perjudiciales, todo lo contrario. Sin embargo, existen diversos estudios que avalan que la práctica de otros ejercicios, como el ciclismo, también son beneficiosos para alargar la esperanza de vida.

Montar en bicleta con frecuencia podría ser una gran decisión para mejorar la salud y alargar la esperanza de vida. Así lo respaldan diversos estudios científicos recientes, que sitúan este deporte por delante de actividades tan habituales como salir a correr o caminar.

Reduce el cáncer y las enfermedades cardiovasculares

Un estudio de la Universidad de Glasgow, publicada en el British Medical Journal (BMJ), concluyó que viajar al trabajo en bicicleta puede reducir casi a la mitad el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y cancer.

La investigación analizó los hábitos de desplazamiento de 264.337 participantes del UK Biobank en un periodo de cinco años. Los investigadores observaron que las personas que se trasladaban en bicicleta al trabajo contaban con un 45% menos de riesgo de padecer cancer, así como un 46% menos de sufrir enfermerdades cardiovasculares. Asimismo, montar en bici también se relacionó con un 41% menos de riesgo de sufrir una muerte prematura.

“Ir en bicicleta todo o parte del camino al trabajo se asoció con un riesgo sustancialmente menor de resultados adversos para la salud”, así lo destacó el doctor Jason Gill, del Instituto de Ciencias Cardiovasculares y Médicas.

Caminar ayuda, pero la bicicleta gana

Aunque caminar también relevó beneficios importantes, los resultados fueron menos contundentes. Según este estudio, desplazarse caminando al trabajo se relacionó con un 27% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares y un 36% menos de riesgo de fallecer por estas patologías, aunque no se detectó una reducción significativa del cáncer ni de la mortalidad general.

Los investigadores consideran que la diferencia podría estar relacionada con las distancias y la intensidad del ejercicio. Los ciclistas llevaban una actividad física mucho más prolongada y exigente, mientras que los caminantes realizaban cortos trayectos a baja intensidad.

Un impacto directo en la esperanza de vida

Otra investigación publicada en BMJ Public Health, avala esta idea. El estudio revela que las personas que montan en bicicleta con frecuencia tienen un 47% menos de riesgo de morir por cualquier causa, además de un 24% menos de probabilidades de ser hospitalizadas por enfermedades cardíacas y un 51% menos de fallecer por cáncer. Los expertos apuntan que estos beneficios están relacionados con el desarrollo de la salud cardiovascular, el aumento de la capacidad física y el impacto positivo del ejercicio sobre la salud mental.