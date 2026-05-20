Bajar de peso y mantenerse: lo que recomiendan los médicos para tener éxito
Expertos citados por AARP explican qué hacer después de mejorar algunos indicadores de salud y qué parámetros seguir vigilando.
Mejorar el colesterol, bajar la presión arterial o perder peso suele aparecer entre los grandes objetivos de cualquier chequeo médico. Pero, según recoge AARP, mantener esos resultados también exige constancia y seguimiento.
El Dr. Gregory Roth, profesor de Cardiología en la Universidad de Washington, señala que este tipo de hábitos saludables no solo reducen el riesgo de enfermedad cardíaca, sino que también pueden mejorar la salud mental, reducir el dolor articular y disminuir el riesgo de cáncer. AARP reúne varias recomendaciones médicas para sostener esos avances con el tiempo.
Los hábitos que recomiendan los médicos
El ejercicio regular aparece como uno de los pilares principales. La Dra. Heather Ferris, profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, lo considera el factor más importante para mantener resultados. La Dra. Shannon Dowler, médica de familia en Carolina del Norte, recuerda que no hace falta plantearse metas extremas y que actividades como caminar, bailar o hacer jardinería también cuentan.
Otro consejo es introducir cambios sostenibles y progresivos en el estilo de vida, en lugar de modificaciones drásticas difíciles de mantener.
Dormir bien también ocupa un lugar destacado. AARP cita un informe de 2025 en International Journal of General Medicine que relaciona dormir poco con mayor incidencia de síndrome metabólico y diabetes tipo 2, además de vincular el insomnio con una probabilidad un 45 % mayor de desarrollar o morir por enfermedad cardiovascular.
Los médicos también recomiendan aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, seguir correctamente la medicación prescrita y mantener contacto periódico con el médico. Roth aconseja comunicarse con el profesional sanitario aproximadamente una vez al año, o con mayor frecuencia si se toman medicamentos.
Los ocho indicadores que conviene controlar
AARP destaca ocho métricas clave de salud.
- La primera es el peso, ya que su reducción puede influir en colesterol, presión arterial y azúcar en sangre.
- La inflamación también figura entre los marcadores señalados. Un análisis de proteína C reactiva de alta sensibilidad puede ayudar a evaluar sus niveles.
- El colesterol sigue siendo uno de los indicadores clásicos. AARP recoge que el colesterol total saludable se sitúa por debajo de 200 mg/dL y que el LDL debería estar por debajo de 100.
- El azúcar en sangre es otro de los parámetros a vigilar por su relación con diabetes, daño vascular y enfermedad cardiovascular.
- La presión arterial también forma parte de la lista, con valores normales por debajo de 120/80 mm Hg.
- Además, AARP incluye la función renal, la salud hepática y la anemia.
- En el caso del hígado, cita un estudio de 2024 publicado en Nature Communications Medicine que estima que el 42 % de los adultos en Estados Unidos tienen enfermedad del hígado graso.
- Sobre la anemia, recuerda que en adultos mayores puede estar relacionada con enfermedad y mortalidad, y que un análisis sanguíneo puede ayudar a detectarla.
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