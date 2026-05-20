13 cosas que no debes hacer si viajas a China

China recibe cada año a viajeros atraídos por su historia, sus grandes ciudades y sus paisajes. Pero, como ocurre en cualquier destino internacional, conocer algunas costumbres locales y cuestiones prácticas puede marcar la diferencia durante el viaje.

Top China Travel recopila 13 recomendaciones dirigidas a quienes preparan una visita al país, con consejos que van desde normas culturales hasta detalles cotidianos relacionados con pagos, conectividad o desplazamientos.

1. No hablar de temas delicados

Top China Travel recomienda evitar conversaciones sobre religión o política, al considerar que pueden resultar incómodas o sensibles.

2. No ignorar las costumbres locales

El portal recuerda que China cuenta con distintas regiones con costumbres propias y señala la importancia de respetar tradiciones locales, especialmente en zonas con minorías étnicas o durante visitas a templos.

3. No esperar demasiado espacio personal

La guía advierte de que, debido a la alta población y a la afluencia en muchas atracciones, puede haber grandes aglomeraciones.

4. No olvidar llevar pañuelos de papel

Top China Travel apunta que algunos restaurantes cobran los pañuelos y que no siempre hay papel higiénico disponible en baños públicos.

5. No contar con la tarjeta de crédito

La recomendación es no depender exclusivamente de la tarjeta, ya que indica que muchos establecimientos utilizan otros sistemas de pago como efectivo, Alipay o WeChat Pay.

6. No viajar sin VPN

La guía señala que determinadas plataformas y servicios como Facebook, Instagram, WhatsApp o Google pueden estar bloqueados, por lo que recomienda prever esta cuestión.

7. No comprar sin regatear en ciertos mercados

Top China Travel indica que en pequeñas tiendas o mercados el regateo es habitual, aunque no lo recomienda en grandes centros comerciales.

8. No dar propinas como norma general

El portal explica que la cultura de la propina no forma parte de la rutina habitual en restaurantes, taxis u hoteles, aunque menciona excepciones en viajes organizados.

9. No tener miedo a pedir ayuda

La recomendación es no preocuparse en exceso por la barrera idiomática y apoyarse en aplicaciones de traducción o en ayuda local si surge algún problema.

10. No beber agua del grifo

Top China Travel señala que el agua del grifo no es potable y recomienda recurrir a agua embotellada o a la facilitada por hoteles.

11. No alejarse de la comida callejera

La guía anima a explorar la gastronomía callejera como parte de la experiencia del viaje.

12. No tocar reliquias arqueológicas

El consejo es respetar el patrimonio histórico y evitar tocar o subirse a elementos culturales.

13. No estresarse con la planificación

Top China Travel cierra su lista recomendando organizar bien el viaje y preparar con antelación los aspectos clave para disfrutar de la experiencia.