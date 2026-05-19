Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato entrenador más barato del mercado: ideal para el fortalecimiento de la musculatura de brazos y piernas
¡Atención! Si quieres fortalecer y tonificar los músculos antes de la llegada del verano, este aparato te puede venir como anillo al dedo
Emma Fernández / A. O.
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del deporte desde casa no podrán dejar escapar. Se trata del aparato entrenador que combina fortalecimiento y tonificación para brazos y piernas y cuyo precio es de tan solo 34,99 euros.
El artículo está diseñado por unos pies con ventosa, una opción ideal para garantizar sujeción en el momento que las bielas metálicas con pedales extraíbles comienzan a funcionar.
Uno de los puntos fuertes del aparato es su lector digital, ya que indica el tiempo de entrenamiento, la velocidad, distancia y consumo de calorías. Sin duda, la solución definitiva para realizar deporte mientras se ve la televisión o se disfruta de una buena lectura.
Los pedales incluyen correas ajustables que se adaptan al tamaño del pie del consumidor. Asimismo, el fabricante indica que el peso máximo de resistencia es de 120 kilos. No hay excusas. Este aparato permite practicar deporte y fortalecer la musculatura de brazos y piernas desde cualquier lugar.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente aparato entrenador que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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