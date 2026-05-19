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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Un auténtico chollo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas.

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas. / Cedida

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que se presenta como la solución definitiva para la piel de pies, manos y codos. Se trata del quitadurezas eléctrico que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 5,49 euros.

¿Cómo emplearlo?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con dos niveles de velocidad , así como dos accesorios de rodillo, ideal para ajustar la intensidad en función del grosor de la dureza. Según indica el fabricante, es adecuado para usar en húmedo y seco, lo que ofrece mayor comodidad y flexibilidad.

El dispositivo es de tipo inalámbrico y compacto. Estas características permiten que la máquina pueda guardarse fácilmente y transportarla a cualquier parte. Sin duda, la opción perfecta para llevar de viaje sin necesidad de que invada gran espacio en el interior de la maleta.

Quitadurezas eléctrico. / Lidl

Tiempo de uso

El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 100 minutos -con carga completa-. Un periodo más que suficiente para utilizarlo al menos, dos veces.

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Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente quitadurezas eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.

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