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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cortina de ducha más barata del mercado: disponible por 4,95 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Exterior de una gran superficio de Lidl en España

Exterior de una gran superficio de Lidl en España / Lidl

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de baño que no podrás dejar escapar. Se trata de la cortina de ducha que combina resistencia y opacidad y cuyo precio es de tan solo 4,95 euros.

Un acierto para el baño

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a sus doce ojales evita que el agua salpique fuera de la bañera o plato de ducha, manteniendo el suelo del baño seco, seguro y libre de humedad. Sin duda, la solución definitiva para prevenir la formación de moho y hongos en zonas no deseadas.

Además, funciona como un elemento decorativo, ya que sus diferentes estampados proporcionan alegría y permiten cambiar la estética del baño.

Según el fabricante, estas cortinas pueden lavarse a máquina hasta 40 °C. Sin embargo, para mantener su calidad, no se debe usar lejía ni secadora. Asimismo, se recomienda evitar el calor, por lo que no deben plancharse ni lavarse en seco.

Cortina de baño. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cortina para baño que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada dentro de su categoría.

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