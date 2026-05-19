Cómo limpiar los bodys de bebé con manchas imposibles: pipí, popó y demás "regalitos"
Sí, seguro que has sentido ganas de tirarlos a la basura... no lo hagas porque vamos a enseñarte un truco muy eficaz y fácil para dejarlos como nuevos
Los bodys de los niños, especialmente los de bebés, pueden acumular manchas difíciles como comida y restos orgánicos que parecen imposibles de quitar porque a veces están totalmente impregnados y dan ganas hasta de tirarlos. No lo hagas, porque vamos a enseñarte un truco sencillo y muy eficaz para dejarlos como nuevos sin estropearlos.
La clave está en actuar antes de lavar en lavadora. Primero, enjuaga la prenda con agua fría, nunca caliente, ya que el calor fija las manchas. Después, aplica directamente sobre la zona una mezcla de bicarbonato y un poco de jabón líquido (o lavavajillas suave) y frota con suavidad.
Déjalo actuar unos minutos y, si la mancha es muy persistente, añade unas gotas de vinagre blanco, que ayudará a desincrustar la suciedad y eliminar olores. A continuación, lava el body en la lavadora como de costumbre.
Si es ropa blanca, un truco extra es dejarla secar al sol, ya que la luz solar ayuda a blanquear de forma natural.
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