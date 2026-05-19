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Ni caminar ni correr: este es el ejercicio que alarga la esperanza de vida según los expertos

Aunque caminar y correr tienen sus beneficios, la ciencia ha detectado una actividad específica que marca la diferencia en nuestra longevidad

Las posturas de yoga que acaban con tus dolores de espalda

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E.F.

Tradicionalmente, se nos ha dicho que cualquier actividad física es el pasaporte hacia una vejez saludable. Salir a correr, montar en bici o ir al gimnasio son armas infalibles contra el sedentarismo y la obesidad. Sin embargo, la ciencia parece haber encontrado un "ganador" indiscutible si lo que buscamos es ganar años de vida: el tenis.

Según una investigación danesa publicada en la prestigiosa revista Mayo Clinic Proceedings, practicar tenis de manera regular puede aumentar la esperanza de vida en 9,7 años. El estudio, que realizó un seguimiento a más de 8.500 personas durante un cuarto de siglo, sitúa a este deporte por encima de otras disciplinas populares.

El tenista español Rafael Jódar / Chema Moya / EFE

El secreto: intensidad y compañía

¿Por qué el tenis es tan efectivo? Ell Doctor Luis Sánchez Navas, especialista en la Unidad Integral de Traumatología del Hospital Quirónsalud Alicante, señala dos factores clave. El primero es físico y se relaciona directamente con su mecánica de movimientos explosivos y anaeróbicos "que facilita un déficit de oxígeno y que debe estar coordinado con una condición física y aeróbica decente como mínimo", apunta el experto. A diferencia de la carrera continua o el ciclismo, donde el ritmo es una constante, el tenis exige picos de intensidad máxima que obligan al corazón a adaptarse y fortalecerse de manera única.

Pero el segundo factor es, quizás, el más sorprendente: el componente social. Mientras que nadar o salir a caminar suelen ser actividades -en su mayoría- solitarias, el tenis exige interactuar con otros, promoviendo el trabajo en equipo. "Compartir nuestras emociones positivas nos hace sentirnos más alegres y optimistas y compartir aquellas que son negativas nos alivia", remata.

Salud mental y longevidad

Practicar deporte no solo equilibra la serotonina y las endorfinas, reduciendo el cortisol (la hormona del estrés), sino que el hecho de jugar en pareja o grupo combate la soledad, un factor de riesgo para enfermedades cognitivas y cardiovasculares.

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Sin embargo, según Sánchez Navas: "Esto no quiere decir que haya que jugar al tenis de manera compulsiva, la recomendación es practicarlo siempre con moderación ya que aquellos que practican ejercicio regularmente, pero sin pasarse, tienen más resultados positivos que aquellos que se machacan y entrenan o juegan más de cinco veces a la semana".

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