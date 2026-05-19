4 productos de limpieza imprescindibles de Mercadona para mantener la casa impecable

La 'influencer' de limpieza @marianordichouse propone esta gama de productos de limpieza del Mercadona para realizar un mantenimiento adecuado del hogar si tener que darte la panzada a limpiar. Mejor realizar repasos rápidos día a día gracias a esta selección de limpieza.

Lo primero que recomienda son los polvos activos para limpiar el retrete, capaces de eliminar la cal que se acumula en la parte inferior. Agrega el producto hasta que empiece a generar espuma. Luego, solo tienes que dejar actuar 30 minutos y frotar con la escobilla para desincrustar la suciedad y eliminar el mal olor.

Según @marianordichouse, también debes añadir a la cesta de la compra un limpiacristales y vidrios en espuma, perfecto para limpiar espejos y electrodomésticos con base de cristal. La clave es que este producto no deja marca y se seca con rapidez.

Tampoco pueden faltar las toallitas para limpiar el baño. Son perfectas para realizar repasos rápidos a diario en el aseo y evitar que la sociedad se acumule. Con una pasada puedes limpiar el lavabo, el grifo o el inodoro. Además, aporta un olor aagradable.

Por último, la mopa multiusos atrapapolvo funciona muy bien para dar una pasada rápida al suelo con una gamuza. Limpia, abrillanta y deja un olor muy bueno en cuestión de segundos. Si además instalas una bayeta húmeda podrás limpiar las baldosas de la cocina y los muebles.

Percarbonato

Además de estos productos que propone la influencer @marianordichouse, debes comprar percabonato, un producto que resulta muy eficaz para eliminar las manchas difíciles y blanquear la ropa, y que está disponible en la sección de limpieza de Mercadona.

Existen varios métodos para utilizarlo. El primero consiste en dejar la ropa en remojo con agua muy caliente y tres cucharadas de percarbonato. De esta forma el producto se activará y realizará su función. Luego lava la ropa en un ciclo normal en la lavadora.

También puedes agregarlo directamente en el cajetín de la lavadora junto con el detergente. Selecciona una temperatura de 40 grados para activarlo. Es una alternativa a la lejía y no daña las prendas.