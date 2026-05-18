Telecinco mueve ficha para el verano: fichaje sorpresa, nuevo ‘dating show’ y más cambios en las tardes

Telecinco prepara una renovación de su programación para este verano con varios estrenos que afectarán especialmente a sus tardes. Según ha anunciado Mediaset, la cadena incorporará nuevos formatos de distintos géneros, con un regreso destacado y varios cambios en su parrilla habitual.

Uno de los movimientos más llamativos será la vuelta de Carlos Lozano a Mediaset España como presentador ocho años después.

El actor, modelo y presentador, reciente ganador de ‘GH DÚO 4’, se pondrá al frente de ‘Amor o lo que surja’, un nuevo dating show que Telecinco emitirá de lunes a viernes tras Informativos Telecinco 15:00 horas y antes de ‘El Tiempo Justo’.

Producido en colaboración con Bulldog TV, el programa reunirá a protagonistas de distintas edades que iniciarán la búsqueda de pareja entre una selección de candidatos con perfiles afines situados en las gradas del plató.

Cambio para ‘¡De Viernes!’

Otra de las novedades será la ampliación de ‘¡De Viernes!’, que contará con una edición diaria bajo el título ‘De lunes a viernes’.

El formato estará presentado en directo por Santi Acosta y Beatriz Archidona y ocupará la franja habitual de ‘El diario de Jorge’ durante las vacaciones estivales de Jorge Javier Vázquez.

En Mediaset apuntan que esta versión diaria mantendrá contenidos de entretenimiento centrados en la actualidad del mundo del corazón, con participación del equipo habitual de colaboradores de la edición de prime time, nuevos rostros y reporteros desplazados a los puntos clave de la actualidad de los famosos.

El regreso de Paz Padilla

El verano de Telecinco también traerá la vuelta de Paz Padilla. La presentadora se pondrá al frente de ‘El show de Paz’, un nuevo formato de entretenimiento que mezclará humor y emociones.

El programa, producido junto a Secuoya Studios, se emitirá los sábados y domingos tras Informativos Telecinco 15:00 horas y antes de ‘Fiesta’.

Mediaset señala que este nuevo espacio ofrecerá un espectáculo televisivo con tono cercano y optimista y que incluirá, entre otros contenidos, historias humanas protagonizadas por héroes anónimos.